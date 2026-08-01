Grande braderie IDDEES Ressourcerie IDDEES Lafrançaise
samedi 8 août 2026 · Ressourcerie IDDEES · Lafrançaise
Informations pratiques
Lafrançaise
Grande braderie IDDEES
Ressourcerie IDDEES 109 rue Coustals-Est ZI Le Rival Sud Lafrançaise Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 07:00:00
fin : 2026-08-08 14:15:00
Date(s) :
2026-08-08
Grande braderie -50% sur tout le magasin sauf les créations et produits manufacturés
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Ressourcerie IDDEES 109 rue Coustals-Est ZI Le Rival Sud Lafrançaise 82130 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 26 49 67
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English : Big sale
Big sale -50% on the entire store except for creations and manufactured products
L’événement Grande braderie IDDEES Lafrançaise a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Pays de Lafrançaise