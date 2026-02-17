Grande Braderie Langres Langres
Grande Braderie Langres Langres samedi 29 août 2026.
Langres
Grande Braderie Langres
Centre Ville de Langres Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Tout public
Les commerçants de la ville de Langres font leur braderie !
Déballage des commerçants langrois et des particuliers.
Articles neufs interdits ! .
Centre Ville de Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 00 63 ucia_langres@yahoo.fr
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English :
L’événement Grande Braderie Langres Langres a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres
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