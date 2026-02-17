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Grande Braderie Langres Langres

Grande Braderie Langres Langres

Grande Braderie Langres Langres samedi 29 août 2026.

Adresse : Centre Ville de Langres

Ville : 52200 Langres

Département : Haute-Marne

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Grande Braderie Langres

Centre Ville de Langres Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Tout public
Les commerçants de la ville de Langres font leur braderie !
Déballage des commerçants langrois et des particuliers.
Articles neufs interdits !   .

Centre Ville de Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 00 63  ucia_langres@yahoo.fr

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English :

L’événement Grande Braderie Langres Langres a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres

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