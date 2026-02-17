Langres

Grande Braderie Langres

Centre Ville de Langres Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Tout public

Les commerçants de la ville de Langres font leur braderie !

Déballage des commerçants langrois et des particuliers.

Articles neufs interdits ! .

Centre Ville de Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 00 63 ucia_langres@yahoo.fr

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English :

L’événement Grande Braderie Langres Langres a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres