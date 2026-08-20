Grande braderie, Médiathèque Raymond Queneau, Juvisy-sur-Orge

Informations pratiques

Grande braderie Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Raymond Queneau Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Vente de livres, CD à petits prix

Médiathèque Raymond Queneau Place Jean Durix 91260 Juvisy-sur-Orge Juvisy-sur-Orge 91260 Essonne Île-de-France 01 69 57 82 00 https://www.mediathequesludotheques.grandorlyseinebievre.fr Implantée dans la rue piétonne, la médiathèque est un véritable lieu de vie, de découverte et de partage, ouvert à toutes et à tous.

Biblis en folie 2026

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