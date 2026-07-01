Grande Braderie Redon Redon
vendredi 17 juillet 2026 · Redon
Informations pratiques
Redon
Grande Braderie Redon
Centre ville Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 09:00:00
fin : 2026-07-18 19:00:00
Date(s) :
2026-07-17
GRANDE BRADERIE DES COMMERCANTS
Comme chaque année, l’association Redon Cœur de Ville organisera sa grande braderie d’été. Pendant 2 jours, profitez des petits prix proposés par vos commerçants du centre-ville. Le samedi, des artisans locaux seront également présents dans les rues du centre-ville avec des foodtrucks et une scène musicale pour ambiance la journée ! Venez nombreux ! .
Centre ville Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 74 38 85 20
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English :
L’événement Grande Braderie Redon Redon a été mis à jour le 2026-07-12 par OT PAYS DE REDON
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