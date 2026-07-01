Informations pratiques

Redon

Grande Braderie Redon

Centre ville Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 09:00:00

fin : 2026-07-18 19:00:00

Date(s) :

2026-07-17

GRANDE BRADERIE DES COMMERCANTS

Comme chaque année, l’association Redon Cœur de Ville organisera sa grande braderie d’été. Pendant 2 jours, profitez des petits prix proposés par vos commerçants du centre-ville. Le samedi, des artisans locaux seront également présents dans les rues du centre-ville avec des foodtrucks et une scène musicale pour ambiance la journée ! Venez nombreux ! .

Centre ville Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 74 38 85 20

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English :

L’événement Grande Braderie Redon Redon a été mis à jour le 2026-07-12 par OT PAYS DE REDON