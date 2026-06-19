Redon

Visites Mercredi, c’est batellerie !

57, Grande Rue Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Départ en face du 57, Grande Rue 15h

Depuis toujours, Redon entretient un lien fort avec l’eau. Ancien avant-port de Rennes, la ville a su s’adapter aux évolutions fluviales. Plongez dans l’histoire des mariniers et des automoteurs de Redon !

Rendez-vous les mercredi 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08 et 19/08. .

57, Grande Rue Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 60 75

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English :

L’événement Visites Mercredi, c’est batellerie ! Redon a été mis à jour le 2026-06-19 par OT PAYS DE REDON