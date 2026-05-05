Redon

Ciné Manivel Plein Soleil concert Vincent Bloyet

12, quai Jean Bart Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Ciné Manivel Plein Soleil concert VINCENT BLOYET

VINCENT BLOYET / Blues Rock One Man Band

Entre blues électrique et ballades d’Outre-atlantique, Vincent Bloyet propose un son original à la fois rustique et élégant. Son travail est un mélange éclectique qui allie les racines du blues et un rock puissant qui lui est propre.

Un One man band complet qui fusionne de manière harmonieuse, sa guitare, sa batterie au pied et sa voix harismatique pour donner des Performances dynamiques sans détours.

Et ce soir-là, c’est la fête du Ciné-Café ! .

12, quai Jean Bart Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Ciné Manivel Plein Soleil concert Vincent Bloyet Redon a été mis à jour le 2026-05-05 par OT PAYS DE REDON