Concert Couleurs Latines dans le cadre du festival les Musicales Redon
jeudi 9 juillet 2026 · Redon
Informations pratiques
Redon
Concert Couleurs Latines dans le cadre du festival les Musicales
1 rue du Tribunal Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 16:30:00
fin : 2026-07-09 17:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Le duo Couleurs Latines réunit la chanteuse et trompettiste Claire Chejab et le guitariste.
Quentin Lefranc. Une redécouverte acoustique des musiques colorées d’Amérique du sud boléro, samba, bossa nova, salsa… Une imprégnation des mélodies entraînantes et célèbres du continent, autour de quelques compositions du même style. Accompagnée avec finesse par une guitare acoustique, Claire Chejab nous fait découvrir l’émotion de sa voix et les airs traditionnels latinos qu’elle interprète avec sa trompette. .
1 rue du Tribunal Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 45 82 93 14
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English :
L’événement Concert Couleurs Latines dans le cadre du festival les Musicales Redon a été mis à jour le 2026-06-25 par OT PAYS DE REDON
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