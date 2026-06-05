Ciné Manivel La nuit des 40 ans Redon
Ciné Manivel La nuit des 40 ans Redon samedi 4 juillet 2026.
Redon
Ciné Manivel La nuit des 40 ans
12, quai Jean Bart Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Une nuit de projections est organisée pour les 40 ans de Ciné Manivel, avec sept salles thématiques et l’avant-première de KILL BILL THE WHOLE BLOODY AFFAIR. .
12, quai Jean Bart Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Ciné Manivel La nuit des 40 ans Redon a été mis à jour le 2026-06-05 par OT PAYS DE REDON
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