Redon

Ciné Manivel La nuit des 40 ans

12, quai Jean Bart Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Une nuit de projections est organisée pour les 40 ans de Ciné Manivel, avec sept salles thématiques et l’avant-première de KILL BILL THE WHOLE BLOODY AFFAIR. .

12, quai Jean Bart Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Ciné Manivel La nuit des 40 ans Redon a été mis à jour le 2026-06-05 par OT PAYS DE REDON