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Ciné Manivel La nuit des 40 ans Redon

Ciné Manivel La nuit des 40 ans Redon samedi 4 juillet 2026.

Adresse : 12, quai Jean Bart

Ville : 35600 Redon

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif :

Redon

Ciné Manivel La nuit des 40 ans

12, quai Jean Bart Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-04

Une nuit de projections est organisée pour les 40 ans de Ciné Manivel, avec sept salles thématiques et l’avant-première de KILL BILL THE WHOLE BLOODY AFFAIR.   .

12, quai Jean Bart Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Ciné Manivel La nuit des 40 ans Redon a été mis à jour le 2026-06-05 par OT PAYS DE REDON

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