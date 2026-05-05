Ciné Manivel Plein Soleil concert Mamoutte Redon
Ciné Manivel Plein Soleil concert Mamoutte Redon jeudi 2 juillet 2026.
Redon
Ciné Manivel Plein Soleil concert Mamoutte
12 Quai Jean Bart Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Ciné Manivel Plein Soleil concert MAMOUTTE
MAMOUTTE / Bal Folk
Sens-tu le Mamoutte grandir en toi ? Petit Mamoutte deviendra grand. Le chemin est ouvert et la route est longue.
Le Mamoutte, c’est un élan vital, un souffle sacré, une envie ensembles, un amour fol, un feu allumé au milieu de la nuit pour éloigner les bêtes féroces
Le Mamoutte, c’est la danse, la transe, la sueur, la lutte et la bouffonnerie. .
12 Quai Jean Bart Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Ciné Manivel Plein Soleil concert Mamoutte Redon a été mis à jour le 2026-05-05 par OT PAYS DE REDON
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