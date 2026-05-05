Ciné Manivel Plein Soleil concert soul nation Redon
Ciné Manivel Plein Soleil concert soul nation Redon jeudi 18 juin 2026.
Redon
Ciné Manivel Plein Soleil concert soul nation
12, quai Jean Bart Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 19:00:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Ciné Manivel Plein Soleil concert SOUL NATION
SOUL NATION / Funky soul
Né à Philadelphie, forgé en Bretagne. Soul Nation réunit un collectif de musicien·nes autour d’un répertoire soul, funk et disco des années 60 et 70 — Aretha Franklin, Etta James, Stevie Wonder, entre autres légendes.
Un concert généreux, porté par une énergie communicative et une invitation simple laisser la musique faire son travail. Préparez-vous à être transportés par des rythmes qui réveillent les sens et célèbrent l’héritage immortel de la musique soul. .
12, quai Jean Bart Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Ciné Manivel Plein Soleil concert soul nation Redon a été mis à jour le 2026-05-05 par OT PAYS DE REDON
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