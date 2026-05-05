Redon

Ciné Manivel Plein Soleil concert soul nation

12, quai Jean Bart Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 19:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Ciné Manivel Plein Soleil concert SOUL NATION

SOUL NATION / Funky soul

Né à Philadelphie, forgé en Bretagne. Soul Nation réunit un collectif de musicien·nes autour d’un répertoire soul, funk et disco des années 60 et 70 — Aretha Franklin, Etta James, Stevie Wonder, entre autres légendes.

Un concert généreux, porté par une énergie communicative et une invitation simple laisser la musique faire son travail. Préparez-vous à être transportés par des rythmes qui réveillent les sens et célèbrent l’héritage immortel de la musique soul. .

12, quai Jean Bart Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Ciné Manivel Plein Soleil concert soul nation Redon a été mis à jour le 2026-05-05 par OT PAYS DE REDON