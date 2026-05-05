Redon

Ciné Manivel Plein Soleil concert Aman Aman

12, quai Jean Bart Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 19:00:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Ciné Manivel Plein Soleil concert AMAN AMAN

AMAN AMAN / Musiques traditionnelles turques et grecques

En partenariat avec Les Musicales de Redon

Aman Aman est né de la rencontre des musiciens venus de Turquie et de France, unis par le goût du partage et par les airs traditionnels d’Anatolie, de Roumélie et de Grèce. Burcu (chant, saz), Adrien (violon), Anaïk (accordéon, chant) et Charly (oud, guitare).

La voix, l’accordéon, le violon, l’oud et les percussions tissent des ponts entre les rives, entre les cœurs en dépassant les frontières de la langue.

Comme ce mot “aman” qui revient sans cesse dans ces chansons anciennes et qui peut porter tant d’émotions différentes échappant aux mots. Dans les chants d’Anatolie, “aman” n’est pas un mot c’est un soupir du cœur. Un simple “aman” peut contenir tout un vécu.

L’emblème d’Aman Aman réunit trois symboles forts des terres d’Anatolie et de Méditerranée la grenade, l’olivier et le nazar boncugu, évoquant la vie, la paix, la protection portant l’idée d’une rencontre des cultures à travers la musique. .

12, quai Jean Bart Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ciné Manivel Plein Soleil concert Aman Aman Redon a été mis à jour le 2026-05-05 par OT PAYS DE REDON