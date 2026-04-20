Redon

RENCONTRES PERMANENCES DE COMPOSTELLE BRETAGNE

26 Rue Saint-Michel Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 05:00:00

fin : 2026-05-09 23:59:00

Date(s) :

2026-05-09

Rencontres permanences de Compostelle Bretagne.

Elles ont pour but d’aider et informer sur la préparation pour partir marcher sur les chemins de Compostelle

Tous les deuxièmes samedis de chaque mois, toute l’année. De10h à 12h. Gratuit.

Lieu Gîte du couvent des Calvairiennes, 26 rue Saint Michel Redon

Compostelle Bretagne est une association pluraliste non confessionnelle ouverte à toutes et toutes ;

Elle balise 1600km de chemins bretons vers Compostelle sur toute la Bretagne Historique (44, 35, 56, 22, 29)

Elle compte plus de 2000 adhérents. Elle met à disposition un site internet gratuit avec toutes les cartes et la liste des hébergements.

Elle fête ses 30 ans cette année en 2026.

Redon sera le centre d’une grande manifestation entre le 14 et le 17 mai ; Des marches de convergence arriveront des 5 départements le 17 mai à Redon Avec différentes animations, concerts, film au cinéma manivelle, repas, conférence. .

26 Rue Saint-Michel Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 33 01 24 26

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English :

L’événement RENCONTRES PERMANENCES DE COMPOSTELLE BRETAGNE Redon a été mis à jour le 2026-04-15 par OT PAYS DE REDON