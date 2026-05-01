Redon

CONFERENCE AU CINEMANIVEL

Quai Jean Bart CINEMANIVEL Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 19:00:00

fin : 2026-05-18 20:30:00

Date(s) :

2026-05-18

Le rotary Club de Redon, la fondation du Souffle soutenus par la Mutuelle des Pays de Vilaine et Air de Bretagne organisent une conférence sur la Santé Respiratoire et l’Environnement.

Cette conférence sera animée par le Professeur Le Royer, Pneumologue au CHU de Brest.

Cette action de Prévention s’inscrit dans la lignée de la Journée du Souffle qui aura lieu le 30 mai, Place de Bretagne à Redon.

TOUT PUBLIC. .

Quai Jean Bart CINEMANIVEL Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 70 64 66 34

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English :

L’événement CONFERENCE AU CINEMANIVEL Redon a été mis à jour le 2026-05-04 par OT PAYS DE REDON