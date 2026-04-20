Concert Kafarnaüm Redon
Concert Kafarnaüm Redon jeudi 4 juin 2026.
Redon
Concert Kafarnaüm
1 rue du Tribunal Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 18:00:00
fin : 2026-06-04 19:30:00
Date(s) :
2026-06-04
Proposé par la Bicoque.
Un trio de chanson française punk musette, où chanteur/accordéoniste, et batteur s’enflamment (sur des rythmes punks avec des passages valse musette) sur des textes originaux, parfois engagés (sans se prendre au sérieux) mais surtout drôles et burlesques, accompagné d’un saxophoniste endiablé. .
1 rue du Tribunal Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 45 82 93 14
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English :
L’événement Concert Kafarnaüm Redon a été mis à jour le 2026-04-15 par OT PAYS DE REDON
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