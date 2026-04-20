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Concert du conservatoire Redon

Concert du conservatoire Redon jeudi 28 mai 2026.

Adresse : 1 rue du Tribunal

Ville : 35600 Redon

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Redon

Concert du conservatoire

1 rue du Tribunal Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:30:00
fin : 2026-05-28 19:30:00

Date(s) :
2026-05-28

Les élèves du conservatoire le 7 de Redon Agglomération vous présenteront des pièces variées. Différents groupes d’instrumentistes viendront faire résonner la Bicoque et vous faire vibrer !   .

1 rue du Tribunal Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 45 82 93 14 

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English :

L’événement Concert du conservatoire Redon a été mis à jour le 2026-04-15 par OT PAYS DE REDON

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