Concert du conservatoire Redon
Concert du conservatoire Redon jeudi 28 mai 2026.
Redon
Concert du conservatoire
1 rue du Tribunal Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:30:00
fin : 2026-05-28 19:30:00
Date(s) :
2026-05-28
Les élèves du conservatoire le 7 de Redon Agglomération vous présenteront des pièces variées. Différents groupes d’instrumentistes viendront faire résonner la Bicoque et vous faire vibrer ! .
1 rue du Tribunal Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 45 82 93 14
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English :
L’événement Concert du conservatoire Redon a été mis à jour le 2026-04-15 par OT PAYS DE REDON
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