Redon

Concert du conservatoire

1 rue du Tribunal Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:30:00

fin : 2026-05-28 19:30:00

Date(s) :

2026-05-28

Les élèves du conservatoire le 7 de Redon Agglomération vous présenteront des pièces variées. Différents groupes d’instrumentistes viendront faire résonner la Bicoque et vous faire vibrer ! .

1 rue du Tribunal Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 45 82 93 14

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English :

L’événement Concert du conservatoire Redon a été mis à jour le 2026-04-15 par OT PAYS DE REDON