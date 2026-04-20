Redon

Exposition Empreintes , par Elucidée

1 rue du Tribunal Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 16:00:00

fin : 2026-06-16 19:30:00

Date(s) :

2026-05-19

Proposée par la Bicoque. Une exposition d’empreintes, de motifs gravés et de mots glanés, qui tentent de mettre en lumière ce qui est caché au dedans. Poèmes et linogravures se lient tout en délicatesse pour traduire le précieux mystère d’être vivant, celui qui se dit peu mais se ressent fort. .

1 rue du Tribunal Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 45 82 93 14

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English :

L’événement Exposition Empreintes , par Elucidée Redon a été mis à jour le 2026-04-15 par OT PAYS DE REDON