Soirée des 2 ans du bar Le Redonnais Redon
Soirée des 2 ans du bar Le Redonnais Redon vendredi 22 mai 2026.
Redon
Soirée des 2 ans du bar Le Redonnais
3 Place de Bretagne Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22 00:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Venez célébrer l’anniversaire de la réouverture du Redo lors d’une soirée festive et gourmande ! Au programme un mix exclusif de DJ Smoothy’s pour une ambiance électrique et une sélection de food trucks locaux (Émile Marmite, À la bonne crêpe et galette) pour se régaler toute la soirée.
Musique, convivialité et street-food l’événement incontournable pour souffler nos deux bougies ensemble. On vous attend nombreux ! .
3 Place de Bretagne Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 35 43
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English :
L’événement Soirée des 2 ans du bar Le Redonnais Redon a été mis à jour le 2026-05-12 par OT PAYS DE REDON
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