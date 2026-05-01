Redon

Soirée des 2 ans du bar Le Redonnais

3 Place de Bretagne Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22 00:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Venez célébrer l’anniversaire de la réouverture du Redo lors d’une soirée festive et gourmande ! Au programme un mix exclusif de DJ Smoothy’s pour une ambiance électrique et une sélection de food trucks locaux (Émile Marmite, À la bonne crêpe et galette) pour se régaler toute la soirée.

Musique, convivialité et street-food l’événement incontournable pour souffler nos deux bougies ensemble. On vous attend nombreux ! .

3 Place de Bretagne Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 35 43

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English :

L’événement Soirée des 2 ans du bar Le Redonnais Redon a été mis à jour le 2026-05-12 par OT PAYS DE REDON