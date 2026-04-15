Conférence gesticulée « La loi de la jungle que je n’avais pas bien comprise », Bala bala Bar, Redon

Conférence gesticulée « La loi de la jungle que je n’avais pas bien comprise » Jeudi 28 mai, 19h00 Bala bala Bar Ille-et-Vilaine

Prix libre, inscription souhaitée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T19:00:00+02:00 – 2026-05-28T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-28T19:00:00+02:00 – 2026-05-28T20:30:00+02:00

Et si la loi de la jungle n’était pas celle qu’on croit ?

S’interroger sur les mécanismes ordinaires de la domination et sur leur reproduction silencieuse, … au travail, dans le couple, dans les engagements politiques ou associatifs, ou encore dans l’espace public …

Se demander ce que ça changerait vraiment si notre société valorisait davantage « L’entraide, l’autre loi de la jungle » (Lire le bouquin de Pablo Servigne du même titre) et renonçait a banaliser, encourager les comportements « macho » … à travers son organisation, ses mythes et ses récits.

C’est à ces réflexions que nous conviait la conférence gesticulée de Marie-Noëlle Kergosien hier soir au Café de l’atelier… à travers un récit intime, émouvant et drôle, puisant dans la « vie ordinaire » ces « mille petits rien » qui démontrent nos assentiments silencieux à la culture de la violence et de la domination.

Chouette moment, éclairant

Bala bala Bar 18 Rue Saint-Michel, Redon, Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/informations-et-inscriptions-pour-la-conference-gesticulee-la-loi-de-la-jungle-que-je-navais-pas »}]

3 RDV Rennes, Lorient, Redon, d’une transitionneuse vannetaise conférence gesticulée rapports de domination