Triathlon de Redon Lieu dit Bodudal Redon
Triathlon de Redon Lieu dit Bodudal Redon dimanche 31 mai 2026.
Redon
Triathlon de Redon
Lieu dit Bodudal Croix des Marins Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 13:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00
Date(s) :
2026-05-31
1ère ÉDITION DU TRIATHLON DE REDON !
Le CNPR accueille la toute première édition de son Triathlon à Redon !
Un nouveau rendez-vous sportif qui promet vitesse, convivialité et dépassement de soi ??
Un parcours 100% plat autour du Port de Redon, dans un cadre magnifique, idéal pour performer et vivre une course rapide et spectaculaire !
– Horaires & Catégories
– XS 13h15 à partir des Benjamins (2014)
– S 16h à partir des Cadets (2010)
Infos pratiques
– Ouvert aux licenciés et non licenciés
– Épreuve sous règlement de la Fédération Française de Triathlon
– Drafting autorisé (aspiration-abri en vélo permise)
Que tu viennes pour découvrir la discipline, signer un chrono ou vivre l’ambiance d’un nouvel événement local, cette première édition est faite pour toi !
Viens faire partie de l’histoire et lancer le Triathlon de Redon en beauté ! .
Lieu dit Bodudal Croix des Marins Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 47 39 70 54
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English :
L’événement Triathlon de Redon Redon a été mis à jour le 2026-04-09 par OT PAYS DE REDON
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