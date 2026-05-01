Triathlon de Redon Lieu dit Bodudal Redon

Redon

Triathlon de Redon

Lieu dit Bodudal Croix des Marins Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 13:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

1ère ÉDITION DU TRIATHLON DE REDON !

Le CNPR accueille la toute première édition de son Triathlon à Redon !

Un nouveau rendez-vous sportif qui promet vitesse, convivialité et dépassement de soi ??

Un parcours 100% plat autour du Port de Redon, dans un cadre magnifique, idéal pour performer et vivre une course rapide et spectaculaire !

– Horaires & Catégories

– XS 13h15 à partir des Benjamins (2014)

– S 16h à partir des Cadets (2010)

Infos pratiques

– Ouvert aux licenciés et non licenciés

– Épreuve sous règlement de la Fédération Française de Triathlon

– Drafting autorisé (aspiration-abri en vélo permise)

Que tu viennes pour découvrir la discipline, signer un chrono ou vivre l’ambiance d’un nouvel événement local, cette première édition est faite pour toi !

Viens faire partie de l’histoire et lancer le Triathlon de Redon en beauté ! .

Lieu dit Bodudal Croix des Marins Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 47 39 70 54

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English :

L’événement Triathlon de Redon Redon a été mis à jour le 2026-04-09 par OT PAYS DE REDON