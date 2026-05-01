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Vinyles en Vilaine Redon

Vinyles en Vilaine Redon samedi 30 mai 2026.

Adresse : 1 quai Robert Surcouff

Ville : 35600 Redon

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Redon

Vinyles en Vilaine

1 quai Robert Surcouff Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Vinyles En Vilaine Le Salon Du Disque Et De La Musique De Redon 2eme édition. Vente de disques, démonstration et réparation de matériel Hi Fi et de sonorisation. DJ Sets. Restauration toute la journée.   .

1 quai Robert Surcouff Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 76 93 23 41 

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English :

L’événement Vinyles en Vilaine Redon a été mis à jour le 2026-05-12 par OT PAYS DE REDON

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