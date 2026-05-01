Vinyles en Vilaine Redon
Vinyles en Vilaine Redon samedi 30 mai 2026.
Redon
Vinyles en Vilaine
1 quai Robert Surcouff Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Vinyles En Vilaine Le Salon Du Disque Et De La Musique De Redon 2eme édition. Vente de disques, démonstration et réparation de matériel Hi Fi et de sonorisation. DJ Sets. Restauration toute la journée. .
1 quai Robert Surcouff Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 76 93 23 41
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English :
L’événement Vinyles en Vilaine Redon a été mis à jour le 2026-05-12 par OT PAYS DE REDON
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