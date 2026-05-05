Redon

Ciné Manivel Plein Soleil concert aperi’tubes

12, quai Jean Bart Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 19:00:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Ciné Manivel Plein Soleil Concert APERI’TUBES

GRATUIT

APERI’TUBES / Chansons à chanter

Une guitare, un carnet et 300 chansons !

Le principe est simple vous choisissez un titre de variétés française ou internationale en annonçant le numéro de la chanson. Et vous ne chantez pas seul ! Tout le monde reprend les tubes autour d’un verre.

En marge des concerts incontournables du Bala-Bala, les Apéri’Tubes passent par la terrasse du Manivel pour vous faire chanter ! .

12, quai Jean Bart Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ciné Manivel Plein Soleil concert aperi’tubes Redon a été mis à jour le 2026-05-05 par OT PAYS DE REDON