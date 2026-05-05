Ciné Manivel Plein Soleil concert aperi’tubes Redon
Ciné Manivel Plein Soleil concert aperi’tubes Redon jeudi 4 juin 2026.
Redon
Ciné Manivel Plein Soleil concert aperi’tubes
12, quai Jean Bart Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 19:00:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Ciné Manivel Plein Soleil Concert APERI’TUBES
GRATUIT
APERI’TUBES / Chansons à chanter
Une guitare, un carnet et 300 chansons !
Le principe est simple vous choisissez un titre de variétés française ou internationale en annonçant le numéro de la chanson. Et vous ne chantez pas seul ! Tout le monde reprend les tubes autour d’un verre.
En marge des concerts incontournables du Bala-Bala, les Apéri’Tubes passent par la terrasse du Manivel pour vous faire chanter ! .
12, quai Jean Bart Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ciné Manivel Plein Soleil concert aperi’tubes Redon a été mis à jour le 2026-05-05 par OT PAYS DE REDON
À voir aussi à Redon (Ille-et-Vilaine)
- RENCONTRES PERMANENCES DE COMPOSTELLE BRETAGNE Redon 9 mai 2026
- Ciné Manivel L’oeuvre invisible rencontre avec le réalisateur Redon 11 mai 2026
- La Vilaine, pas si Vilaine que ça ! Redon 15 mai 2026
- CONFERENCE AU CINEMANIVEL Redon 18 mai 2026
- Exposition Empreintes , par Elucidée Redon 19 mai 2026