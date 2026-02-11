Balade d’initiation à l’aviron traditionnel sur la Vilaine Quai Jean Bart Redon

Balade d’initiation à l’aviron traditionnel sur la Vilaine

Quai Jean Bart Avant Port Croix des Marins Redon Ille-et-Vilaine

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-09-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-07 2026-06-14 2026-08-30 2026-09-06 2026-09-13 2026-09-20 2026-09-27

Vous participerez à une sortie en Vilaine ou sur l’Oust à bord de la Fée des Marais avec les équipiers de l’association Amarinage. Vous vous initierez au maniement des avirons 4 avirons seront maniés par l’équipage, les 6 autres par les invités. Ceci est accessible à tous, sans expérience préalable, à partir de 15 ans. Trois autres personnes peuvent embarquer comme passagers et avoir éventuellement moins de 15 ans. pour les plus de 15 ans, des permutations avec les rameurs sont possibles.

Vous apprendrez l’histoire fluviale et maritime de Redon, celle de la Yole de Bantry et de la Fée des Marais, sa restauration par des passionnés, et découvrirez la rivière d’une façon insolite. .

Quai Jean Bart Avant Port Croix des Marins Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 30 39 28 87

