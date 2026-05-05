Redon

Ciné Manivel Plein Soleil concert Miscellanies quartet

12, quai Jean Bart Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 19:00:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Ciné Manivel Plein Soleil concert MISCELLANIES QUARTET

Rencontre du jazz de Jérémie Mignotte et du folk irlandais des Gentraige pour un bal folk de tous les diables !

Scottishes, valses, mazurkas, bourrées, rondeaux, cercles… la musique à danser de Miscellanies révèle un univers onirique et personnel pour un bal varié axé particulièrement sur les danses de couples.

Influences pop, jazz ou funky, irlandaises, indiennes ou africaines, les compositions du flûtiste Jérémie Mignotte sont parsemées d’improvisations jubilatoires soutenues par la rythmique impeccable des Gentraige, toujours au service de la danse ! .

12, quai Jean Bart Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Ciné Manivel Plein Soleil concert Miscellanies quartet Redon a été mis à jour le 2026-05-05 par OT PAYS DE REDON