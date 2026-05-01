Redon

Ciné Manivel L’oeuvre invisible rencontre avec le réalisateur

12, quai Jean Bart Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 20:30:00

fin : 2026-05-11 22:00:00

Date(s) :

2026-05-11

L’ŒUVRE INVISIBLE

Séance suivie d’une rencontre avec un des réalisateurs, Vladimir Rodionov.

Documentaire de Avril Tembouret et Vladimir Rodionov Avec Jean Rochefort, Anouk Aimée, Jacques Perrin.

Le nom de ce réalisateur ne vous dit rien ? C’est normal malgré 30 ans de projets, et de tournages avec Jean Rochefort, Anouk Aimée ou Lino Ventura, Trannoy n’a jamais réussi à terminer le moindre film… Une enquête haletante sur un rêveur sublime. .

12, quai Jean Bart Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Ciné Manivel L’oeuvre invisible rencontre avec le réalisateur Redon a été mis à jour le 2026-04-30 par OT PAYS DE REDON