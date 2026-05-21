Apéro plaisir et équilibré Redon
Apéro plaisir et équilibré Redon mardi 23 juin 2026.
Redon
Apéro plaisir et équilibré
2 grande rue Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Atelier cuisine animé par Emma Salaun, diététicienne et nutritionniste pour vous montrer qu’un apéritif peut être gourmand, convivial et sain. .
2 grande rue Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 63 92 02
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English :
L’événement Apéro plaisir et équilibré Redon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT PAYS DE REDON
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