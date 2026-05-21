Redon

Apéro plaisir et équilibré

2 grande rue Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Atelier cuisine animé par Emma Salaun, diététicienne et nutritionniste pour vous montrer qu’un apéritif peut être gourmand, convivial et sain. .

2 grande rue Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 63 92 02

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English :

L’événement Apéro plaisir et équilibré Redon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT PAYS DE REDON