Exposition Les corps matières , par Lizzie Daudens Redon
Exposition Les corps matières , par Lizzie Daudens Redon mercredi 17 juin 2026.
Redon
Exposition Les corps matières , par Lizzie Daudens
1 rue du Tribunal Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 16:00:00
fin : 2026-09-15 17:30:00
Date(s) :
2026-06-17
Proposé par la Bicoque. Les corps matières de gravité et de lumière
Poétique du sensible au cœur du vivant, mis en œuvre par le pastel et provenant d’un mouvement dansé dans l’instant.
Venez le 2 juillet pour explorer le processus créatif avec l’artiste. .
1 rue du Tribunal Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 45 82 93 14
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English :
L’événement Exposition Les corps matières , par Lizzie Daudens Redon a été mis à jour le 2026-04-15 par OT PAYS DE REDON
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