Redon

Exposition Les corps matières , par Lizzie Daudens

1 rue du Tribunal Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 16:00:00

fin : 2026-09-15 17:30:00

Date(s) :

2026-06-17

Proposé par la Bicoque. Les corps matières de gravité et de lumière

Poétique du sensible au cœur du vivant, mis en œuvre par le pastel et provenant d’un mouvement dansé dans l’instant.

Venez le 2 juillet pour explorer le processus créatif avec l’artiste. .

1 rue du Tribunal Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 45 82 93 14

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English :

L’événement Exposition Les corps matières , par Lizzie Daudens Redon a été mis à jour le 2026-04-15 par OT PAYS DE REDON