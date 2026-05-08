Redon

Ciné Manivel Plein Soleil concert Mamoutte

12, quai Jean Bart Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Ciné Manivel Plein Soleil concert MAMOUTTE

MAMOUTTE / Bal Folk

Sens-tu le Mamoutte grandir en toi ? Petit Mamoutte deviendra grand. Le chemin est ouvert et la route est longue.

Le Mamoutte, c’est un élan vital, un souffle sacré, une envie ensembles, un amour fol, un feu allumé au milieu de la nuit pour éloigner les bêtes féroces

Le Mamoutte, c’est la danse, la transe, la sueur, la lutte et la bouffonnerie. .

12, quai Jean Bart Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Ciné Manivel Plein Soleil concert Mamoutte Redon a été mis à jour le 2026-05-08 par OT PAYS DE REDON