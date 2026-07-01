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AGENDA · Redon

75e Grand prix cycliste de la Ville de Redon Redon

lundi 13 juillet 2026 · Redon

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
19:15:00
Adresse
Port de Redon
Ville
35600 Redon
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Redon

75e Grand prix cycliste de la Ville de Redon

Port de Redon Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:15:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

75ème édition du Grand Prix de la Ville organisée par le Redon OC pour les Open 1.2.3 et Access 1.2. Distance 2,2 km x 42 tours. Départ à 19 h 15, dans le quartier du port.   .

Port de Redon Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 71 82 61 

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English :

L’événement 75e Grand prix cycliste de la Ville de Redon Redon a été mis à jour le 2026-07-01 par OT PAYS DE REDON

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