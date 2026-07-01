Informations pratiques

Redon

75e Grand prix cycliste de la Ville de Redon

Port de Redon Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:15:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

75ème édition du Grand Prix de la Ville organisée par le Redon OC pour les Open 1.2.3 et Access 1.2. Distance 2,2 km x 42 tours. Départ à 19 h 15, dans le quartier du port. .

Port de Redon Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 71 82 61

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English :

L’événement 75e Grand prix cycliste de la Ville de Redon Redon a été mis à jour le 2026-07-01 par OT PAYS DE REDON