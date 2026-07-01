AGENDA · Redon
75e Grand prix cycliste de la Ville de Redon Redon
lundi 13 juillet 2026 · Redon
Informations pratiques
Redon
75e Grand prix cycliste de la Ville de Redon
Port de Redon Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:15:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
75ème édition du Grand Prix de la Ville organisée par le Redon OC pour les Open 1.2.3 et Access 1.2. Distance 2,2 km x 42 tours. Départ à 19 h 15, dans le quartier du port. .
Port de Redon Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 71 82 61
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English :
L’événement 75e Grand prix cycliste de la Ville de Redon Redon a été mis à jour le 2026-07-01 par OT PAYS DE REDON
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