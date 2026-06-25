Redon

Fête de La Bicoque

1 rue du Tribunal Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 12:00:00

fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16

La Bicoque vous invite à fêter la fin de sa saison culturelle. De la poésie, de la musique, de l’art et de la bonne humeur. Dans le détail

13H45 Lectures Bicocoeurs lectrices, lecteurs et écrivainEs

14H30 Fresque collaborative sur la thématique du jardin extraordinaire avec Enora de l’Atelier Vagabond

14H30 Atelier Vannerie avec Patricia

15H Working Class Trio jouera du Rhythm’n’Blues des années 30 ! Contrebasse, trompette et guitare s’uniront pour vous faire swiguer ! .

1 rue du Tribunal Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 45 82 93 14

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English :

L’événement Fête de La Bicoque Redon a été mis à jour le 2026-06-25 par OT PAYS DE REDON