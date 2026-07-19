Grande braderie solidaire de l’été du Secours Populaire Figeac
samedi 25 juillet 2026 · Figeac
Informations pratiques
Figeac
Grande braderie solidaire de l’été du Secours Populaire
8 rue Claude Huet Zone de Lafarrayrie, Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-25 13:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Rendez-vous ouvert à tous placé sous le signe de la solidarité.
Le Secours populaire de Figeac organise sa grande braderie solidaire de l'été
Rendez-vous ouvert à tous placé sous le signe de la solidarité.
Le Secours populaire de Figeac organise sa grande braderie solidaire de l'été. Les visiteurs pourront découvrir un large choix d'articles neufs et de seconde main soigneusement sélectionnés vêtements, accessoires, mobilier, décoration, vaisselle, linge de maison et livres. Cette journée permet de réaliser des achats solidaires tout en soutenant les actions de l'association. Une buvette et un espace de petite restauration sont proposés sur place.
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8 rue Claude Huet Zone de Lafarrayrie, Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 51 43 contact@spf46.org
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English :
An event open to everyone, all in the spirit of solidarity.
Secours Populaire in Figeac is organizing its big summer charity sale
L’événement Grande braderie solidaire de l’été du Secours Populaire Figeac a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Figeac
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