Grande collecte de photographies anciennes, Salle des fêtes, Rivedoux-Plage

Informations pratiques

Grande collecte de photographies anciennes Dimanche 20 septembre, 10h00, 15h00 Salle des fêtes Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dans le cadre du centenaire de Rivedoux-Plage, qui sera célébré en 2028, la commune lance une collecte de photographies anciennes.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, apportez vos photos de famille, cartes postales ou vues anciennes du village. Elles seront numérisées afin de contribuer à la préservation et à l’enrichissement de la mémoire collective de Rivedoux-Plage.

Salle des fêtes 17940 Rivedoux-Plage Rivedoux-Plage 17940 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

La Mairie de Rivedoux-Plage vous propose :

© Mairie Rivedoux-Plage