Grande Escape Game Brélès
Grande Escape Game Brélès vendredi 21 août 2026.
Brélès
Grande Escape Game
Château de Kergroadez Brélès Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21 19:30:00
Date(s) :
2026-08-21
En petites équipes, dans les pièces du château, vous disposez de 60 minutes pour résoudre les énigmes.
Une visite originale, inédite et captivante, pour les familles ou entre amis.
Vous êtes en 1614. Le marquis de Kergroadez est accusé d’avoir été l’un des instigateurs de l’assassinat de Henri IV. Membre d’une des 6 familles fidèles au marquis, vous avez une heure pour prouver son innocence et échapper au retour de la mystérieuse organisation qui s’est emparée du lieu. Saurez-vous le sauver ?
Sous réserve d’un minimum de participants. .
Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40
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English : Grande Escape Game
L’événement Grande Escape Game Brélès a été mis à jour le 2026-04-16 par OT IROISE BRETAGNE
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