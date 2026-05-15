Grande Fête Médiévale Issigeac
Grande Fête Médiévale Issigeac lundi 3 août 2026.
Issigeac
Grande Fête Médiévale
Place des Marronniers Issigeac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 14:00:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
L’association Les Ménestrels, en collaboration avec la mairie d’Issigeac, organise une grande fête médiévale sur la place des Marronniers.
Au programme
– À partir de 14h Marché d’artisans et de producteurs locaux avec démonstrations
– 20h Banquet médiéval autour d’un cochon local (sur réservation)
– Concert médiéval .
Place des Marronniers Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 22 97 38 lesmenestrels.issigeac@gmail.com
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English : Grande Fête Médiévale
L’événement Grande Fête Médiévale Issigeac a été mis à jour le 2026-05-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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