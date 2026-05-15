Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Grande Fête Médiévale Issigeac

Grande Fête Médiévale Issigeac

Grande Fête Médiévale Issigeac lundi 3 août 2026.

Adresse : Place des Marronniers

Ville : 24560 Issigeac

Département : Dordogne

Début : lundi 3 août 2026

Fin : lundi 3 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Issigeac

Grande Fête Médiévale

Place des Marronniers Issigeac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 14:00:00
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-08-03

L’association Les Ménestrels, en collaboration avec la mairie d’Issigeac, organise une grande fête médiévale sur la place des Marronniers.

Au programme

– À partir de 14h Marché d’artisans et de producteurs locaux avec démonstrations
– 20h Banquet médiéval autour d’un cochon local (sur réservation)
– Concert médiéval   .

Place des Marronniers Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 22 97 38  lesmenestrels.issigeac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grande Fête Médiévale

L’événement Grande Fête Médiévale Issigeac a été mis à jour le 2026-05-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

À voir aussi à Issigeac (Dordogne)