Issigeac

Grande Fête Médiévale

Place des Marronniers Issigeac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 14:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

L’association Les Ménestrels, en collaboration avec la mairie d’Issigeac, organise une grande fête médiévale sur la place des Marronniers.

Au programme

– À partir de 14h Marché d’artisans et de producteurs locaux avec démonstrations

– 20h Banquet médiéval autour d’un cochon local (sur réservation)

– Concert médiéval .

Place des Marronniers Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 22 97 38 lesmenestrels.issigeac@gmail.com

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English : Grande Fête Médiévale

L’événement Grande Fête Médiévale Issigeac a été mis à jour le 2026-05-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides