Grande fête populaire Festival Berlioz Beauvoir-en-Royans
Grande fête populaire Festival Berlioz Beauvoir-en-Royans mercredi 19 août 2026.
Beauvoir-en-Royans
Grande fête populaire Festival Berlioz
Couvent des Carmes Beauvoir-en-Royans Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Le Festival Berlioz donne rendez-vous aux petits et aux grands pour une grande journée festive dans le cadre historique du Couvent des Carmes à Beauvoir-en-Royans.
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Couvent des Carmes Beauvoir-en-Royans 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 20 20 79 billetterie@aida38.fr
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English :
The Berlioz Festival invites young and old alike to a festive day at the historic Couvent des Carmes in Beauvoir-en-Royans.
L’événement Grande fête populaire Festival Berlioz Beauvoir-en-Royans a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Terres de Berlioz