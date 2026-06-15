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Grande fête populaire Festival Berlioz Beauvoir-en-Royans

Grande fête populaire Festival Berlioz Beauvoir-en-Royans mercredi 19 août 2026.

Adresse : Couvent des Carmes

Ville : 38160 Beauvoir-en-Royans

Département : Isère

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Beauvoir-en-Royans

Grande fête populaire Festival Berlioz

Couvent des Carmes Beauvoir-en-Royans Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:00:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Le Festival Berlioz donne rendez-vous aux petits et aux grands pour une grande journée festive dans le cadre historique du Couvent des Carmes à Beauvoir-en-Royans.
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Couvent des Carmes Beauvoir-en-Royans 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 20 20 79  billetterie@aida38.fr

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English :

The Berlioz Festival invites young and old alike to a festive day at the historic Couvent des Carmes in Beauvoir-en-Royans.

L’événement Grande fête populaire Festival Berlioz Beauvoir-en-Royans a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Terres de Berlioz