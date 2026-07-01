Visite guidée du verger conservatoire, Le Couvent des Carmes, Beauvoir-en-Royans

Informations pratiques

Visite guidée du verger conservatoire Dimanche 20 septembre, 14h30 Le Couvent des Carmes Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Le grand verger, planté en 2011 sur environ 1.5 hectare, est composé de 232 arbres, répartis en 142 variétés. Il a pour vocation, après leur sauvetage avant disparition pour certains, l’étude de leurs caractéristiques, leur comportement, en vue d’une relance de la culture des espèces les plus méritoires quant à leur rusticité, leurs goûts, leur adaptation au terroir, au climat, à leurs multiples usages : à croquer, en tartes, au four, en compote, en jus, en alcool.

L’association présente toute la journée les différentes variétés de pommes et de poires du verger sur leur stand.

Le Couvent des Carmes 150 rue porte de Champeverse 38160 Beauvoir-en-Royans Beauvoir-en-Royans 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 38 01 01 http://www.saintmarcellin-vercors-isere.fr/5490-couventdescarmes.htm Surplombant la vallée de l’Isère, sous les contreforts du massif du Vercors, Le Couvent des Carmes et les vestiges du palais delphinal du 14e siècle forment un site classé au titre des Monuments Historiques.

Magnifiquement restauré en 2009, le site abrite une exposition patrimoniale sur l’histoire des Dauphins et des Carmes. Vous découvrirez l’étonnante collection de César Filhol, initiateur du classement des vestiges au titre des Monuments historiques en 1922, dont de nombreux objets témoignant de la vie au 19e siècle.

Le Couvent des Carmes abrite également des espaces d’expositions temporaires et l’exposition permanente consacrée à l’œuvre du peintre néerlandais Bob Ten Hoope.

L’atmosphère unique du Couvent des Carmes se poursuit dehors avec sa cour toute en lumière, son jardin d’inspiration médiévale et son verger conservatoire aux 230 arbres fruitiers rares et anciens.

Une programmation culturelle (animations, concerts, spectacles … ) est proposée durant toute la saison et notamment lors des grands rendez-vous nationaux comme Nuit européenne des Musées, Rendez-vous aux jardins et les Journées Européennes du Patrimoine. à 45 min de Grenoble par l’A49

à 1h45 de Lyon par l’A49 et A48

parking à 100m / accès PMR, parking à l’entrée du musée côté château delphinal.

La visite du verger vous permettra de mieux connaître les missions et travaux de l’association Les Fruits retrouvés en charge de la gestion des quelques 300 arbres qui le composent.

Roseline Izquierdo