Grande foire à la brocante Le village Rochegude

Grande foire à la brocante

Le village Cours de l’apparent Rochegude Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 08:00:00

fin : 2026-07-13 19:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Cette brocante ne vous décevra pas. Grand déballage des particuliers à travers tout le village, dans le cadre de la fête foraine.

Le village Cours de l’apparent Rochegude 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 16 07 15 brocante@fete-rochegude.com

English :

You won’t be disappointed at this flea market. Large-scale unpacking by private individuals throughout the village, as part of the funfair.

