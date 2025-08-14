Grande foire à la brocante Le village Rochegude
Grande foire à la brocante Le village Rochegude lundi 13 juillet 2026.
Cette brocante ne vous décevra pas. Grand déballage des particuliers à travers tout le village, dans le cadre de la fête foraine.
Le village Cours de l’apparent Rochegude 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 16 07 15 brocante@fete-rochegude.com
English :
You won’t be disappointed at this flea market. Large-scale unpacking by private individuals throughout the village, as part of the funfair.
L’événement Grande foire à la brocante Rochegude a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence