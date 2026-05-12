49ème Brocante Place de la fontaine Rochegude

Rochegude

49ème Brocante

Place de la fontaine Le village Rochegude Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 07:00:00

fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Une brocante incontournable en Drôme Provençale avec plus d’1 km d’exposants, de nombreux professionnels et près de 4000 visiteurs chaque année.

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Place de la fontaine Le village Rochegude 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@fete-rochegude.com

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English :

A not-to-be-missed flea market in Drôme Provençale, with over 1 km of exhibitors, numerous professionals and nearly 4,000 visitors every year.

L’événement 49ème Brocante Rochegude a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence