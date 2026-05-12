49ème Brocante Place de la fontaine Rochegude
49ème Brocante Place de la fontaine Rochegude dimanche 12 juillet 2026.
Rochegude
49ème Brocante
Place de la fontaine Le village Rochegude Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 07:00:00
fin : 2026-07-12 19:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Une brocante incontournable en Drôme Provençale avec plus d’1 km d’exposants, de nombreux professionnels et près de 4000 visiteurs chaque année.
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Place de la fontaine Le village Rochegude 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@fete-rochegude.com
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English :
A not-to-be-missed flea market in Drôme Provençale, with over 1 km of exhibitors, numerous professionals and nearly 4,000 visitors every year.
L’événement 49ème Brocante Rochegude a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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