Fête d’été Rochegude
vendredi 10 juillet 2026 · Rochegude
Informations pratiques
Rochegude
Fête d’été
Boulodrome Rochegude Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-10
C’est le Week-end à ne pas manquer dans ce beau village !
En effet, chaque année, la fête votive anime le boulodrome avec ses soirées mousse, DJ et l’orchestre Laurent Comtat le samedi soir.
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Boulodrome Rochegude 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
This is the weekend you won’t want to miss in this beautiful village!
In fact, every year, the village festival brings the boules court to life with foam parties, DJs, and the Laurent Comtat band on Saturday night.
L’événement Fête d’été Rochegude a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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