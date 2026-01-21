UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Oye-et-Pallet

Grande journée pétanque Tournoi en doublette Oye-et-Pallet

samedi 12 septembre 2026 · Oye-et-Pallet

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
12:00:00
Ville
25160 Oye-et-Pallet
Département
Doubs
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Oye-et-Pallet

Grande journée pétanque Tournoi en doublette

Oye-et-Pallet Doubs

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 12:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :
2026-09-12

C’est le retour du traditionnel tournoi de pétanque de Oye et Pallet! Après 3 années d’absence nous remettons en place le tournoi mais avec une organisation différente!
Organisée par le Comité des Fêtes.
Annulé en cas de mauvais temps !   .

Oye-et-Pallet 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 80 40 04  cdfoyeretpallet@gmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grande journée pétanque Tournoi en doublette

L’événement Grande journée pétanque Tournoi en doublette Oye-et-Pallet a été mis à jour le 2026-08-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

À voir aussi à Oye-et-Pallet (Doubs)