Grande journée pétanque Tournoi en doublette Oye-et-Pallet
samedi 12 septembre 2026 · Oye-et-Pallet
Informations pratiques
Oye-et-Pallet
Grande journée pétanque Tournoi en doublette
Oye-et-Pallet Doubs
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 12:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
C’est le retour du traditionnel tournoi de pétanque de Oye et Pallet! Après 3 années d’absence nous remettons en place le tournoi mais avec une organisation différente!
Organisée par le Comité des Fêtes.
Annulé en cas de mauvais temps ! .
Oye-et-Pallet 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 80 40 04 cdfoyeretpallet@gmail.fr
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English : Grande journée pétanque Tournoi en doublette
L’événement Grande journée pétanque Tournoi en doublette Oye-et-Pallet a été mis à jour le 2026-08-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS