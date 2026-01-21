Informations pratiques

Oye-et-Pallet

Grande journée pétanque Tournoi en doublette

Oye-et-Pallet Doubs

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 12:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

C’est le retour du traditionnel tournoi de pétanque de Oye et Pallet! Après 3 années d’absence nous remettons en place le tournoi mais avec une organisation différente!

Organisée par le Comité des Fêtes.

Annulé en cas de mauvais temps ! .

Oye-et-Pallet 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 80 40 04 cdfoyeretpallet@gmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grande journée pétanque Tournoi en doublette

L’événement Grande journée pétanque Tournoi en doublette Oye-et-Pallet a été mis à jour le 2026-08-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS