Cabourg

Grande roue de Cabourg

Esplanade des Villes Jumelées Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-18

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-04-18

La grande roue fait son retour à Cabourg après deux années d’absence ! Installée sur l’esplanade des Villes Jumelées d’avril à juin, elle invite à (re)découvrir la station sous un nouveau regard.

Accessible à tous, cette attraction emblématique promet un moment agréable.

La grande roue fait son retour à Cabourg après deux années d’absence ! Installée sur l’esplanade des Villes Jumelées d’avril à juin, elle invite à (re)découvrir la station sous un nouveau regard.

Accessible à tous, cette attraction emblématique promet un moment agréable, entre joli point de vue et douceur printanière.

Informations pratiques à venir. .

Esplanade des Villes Jumelées Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00

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English : Grande roue de Cabourg

The big wheel is back in Cabourg after a two-year absence! Installed on the esplanade des Villes Jumelées from April to June, it invites visitors to (re)discover the resort from a new perspective.

Accessible to all, this emblematic attraction promises to be an enjoyable experience.

L’événement Grande roue de Cabourg Cabourg a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Cabourg