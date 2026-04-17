Grande roue de Cabourg Cabourg
Grande roue de Cabourg Cabourg samedi 18 avril 2026.
Cabourg
Grande roue de Cabourg
Esplanade des Villes Jumelées Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-18
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-04-18
La grande roue fait son retour à Cabourg après deux années d’absence ! Installée sur l’esplanade des Villes Jumelées d’avril à juin, elle invite à (re)découvrir la station sous un nouveau regard.
Accessible à tous, cette attraction emblématique promet un moment agréable.
La grande roue fait son retour à Cabourg après deux années d’absence ! Installée sur l’esplanade des Villes Jumelées d’avril à juin, elle invite à (re)découvrir la station sous un nouveau regard.
Accessible à tous, cette attraction emblématique promet un moment agréable, entre joli point de vue et douceur printanière.
Informations pratiques à venir. .
Esplanade des Villes Jumelées Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00
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English : Grande roue de Cabourg
The big wheel is back in Cabourg after a two-year absence! Installed on the esplanade des Villes Jumelées from April to June, it invites visitors to (re)discover the resort from a new perspective.
Accessible to all, this emblematic attraction promises to be an enjoyable experience.
L’événement Grande roue de Cabourg Cabourg a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Cabourg
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