GRANDE SÉRIE SUR GRAND ÉCRAN – ETTY de Hagai Levi Cinéma du TNB Rennes
GRANDE SÉRIE SUR GRAND ÉCRAN – ETTY de Hagai Levi Cinéma du TNB Rennes lundi 4 mai 2026.
GRANDE SÉRIE SUR GRAND ÉCRAN – ETTY de Hagai Levi Cinéma du TNB Rennes 4 et 5 mai Ille-et-Vilaine
Tarifs habituels. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€
Le Cinéma du TNB propose une série inédite sur ses écrans ! À découvrir en 2 parties, elle a été réalisé par Hagai Levi, un grand créateur de séries
La série s’inspire des écrits d’Etty Hillesum (1914-1943), rédigés entre 1941 et 1943 et publiés longtemps après sa mort, à Auschwitz, à l’âge de 29 ans. Le coup de génie d’Hagai Levi est d’avoir entièrement transposé le récit dans le Amsterdam d’aujourd’hui. Voir une capitale européenne contemporaine basculer dans le totalitarisme, entendre s’entasser le métal des bicyclettes hollandaises comme les nazis amassaient les paires de lunettes à l’entrée des camps : l’effet d’anachronisme est saisissant et résonne avec les discours de haine qui partout gagnent nos sociétés.
ETTY de Hagai Levi
France / Allemagne / Pays-Bas, 2026
Dans un Amsterdam contemporain sous occupation nazie, Etty Hillesum, étudiante juive de 27 ans, animée par un profond désir de vivre, voit l’étau se resserrer peu à peu autour d’elle. Sa rencontre avec le thérapeute et bientôt amant Julius Spier, qui l’encourage à tenir un journal, va bouleverser sa vie. Leur relation passionnée déclenche chez elle une métamorphose spirituelle, qui s’intensifie à mesure que se durcissent les persécutions antijuives, la menant à accomplir un acte de solidarité extraordinaire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-04T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-05T23:30:00.000+02:00
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Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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