Informations pratiques

Salles-la-Source

Grande soirée autour d’Offenbach

Salles-la-Source Aveyron

Tarif : – – EUR

80

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

L’association Harpe et Musique en Rouergue organise une grande soirée autour d’Offenbach. Elle aura lieu le 14 août prochain à 19 heures à Billorgues.

Elle réunira 4 chanteurs, un pianiste accompagnateur et une cheffe cuisinière autour d’un repas servi dans la grange de Billorgues et d’extraits d’opéras-bouffes parfois peu connus Pomme d’Api, la Vie parisienne, la Grande-duchesse de Gérolstein, la Périchole, Barbe Bleue, la Rose de Saint-Flour, les Contes d’Hoffman, Tromb Al Cazar, Orphée aux enfers et la belle Hélène.

La nourriture occupe une place de choix dans l’œuvre de Jacques Offenbach. Le menu tentera d’illustrer les propos souvent désopilants des chanteurs.

Attention le nombre de place étant limité, ne tardez pas à vous inscrire 80 .

Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 6 17 31 45 33 hmr@billorgues.fr

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English :

The Harpe et Musique en Rouergue association is organizing a major evening dedicated to Offenbach. It will take place on August 14 at 7:00 p.m. in Billorgues.

L’événement Grande soirée autour d’Offenbach Salles-la-Source a été mis à jour le 2026-07-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)