Grande soirée autour d’Offenbach Salles-la-Source
vendredi 14 août 2026 · Salles-la-Source
Informations pratiques
Salles-la-Source
Grande soirée autour d’Offenbach
Salles-la-Source Aveyron
Tarif : – – EUR
80
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
L’association Harpe et Musique en Rouergue organise une grande soirée autour d’Offenbach. Elle aura lieu le 14 août prochain à 19 heures à Billorgues.
Elle réunira 4 chanteurs, un pianiste accompagnateur et une cheffe cuisinière autour d’un repas servi dans la grange de Billorgues et d’extraits d’opéras-bouffes parfois peu connus Pomme d’Api, la Vie parisienne, la Grande-duchesse de Gérolstein, la Périchole, Barbe Bleue, la Rose de Saint-Flour, les Contes d’Hoffman, Tromb Al Cazar, Orphée aux enfers et la belle Hélène.
La nourriture occupe une place de choix dans l’œuvre de Jacques Offenbach. Le menu tentera d’illustrer les propos souvent désopilants des chanteurs.
Attention le nombre de place étant limité, ne tardez pas à vous inscrire 80 .
Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 6 17 31 45 33 hmr@billorgues.fr
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English :
The Harpe et Musique en Rouergue association is organizing a major evening dedicated to Offenbach. It will take place on August 14 at 7:00 p.m. in Billorgues.
L’événement Grande soirée autour d’Offenbach Salles-la-Source a été mis à jour le 2026-07-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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