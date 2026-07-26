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AGENDA · Étroussat

Grande Soirée Créole & Karaoké Bar-Restaurant Le Saint Georges Étroussat

samedi 1 août 2026 · Bar-Restaurant Le Saint Georges · Étroussat

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Bar-Restaurant Le Saint Georges
Adresse
1 rue de Bellevue
Ville
03140 Étroussat
Département
Allier
Tarif

Étroussat

Grande Soirée Créole & Karaoké

Bar-Restaurant Le Saint Georges 1 rue de Bellevue Étroussat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Grande Soirée Créole et Karaoké au Bar-Restaurant Le Saint Georges ! Repas créole (samoussa, rougail, saucisse…), punch maison, ambiance festive garantie. Réservation conseillée !
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Bar-Restaurant Le Saint Georges 1 rue de Bellevue Étroussat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 18 26 18 

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English :

Big Creole Night and Karaoke at Le Saint Georges Bar & Restaurant! Creole meal (samosas, rougail, sausage…), homemade punch, and a festive atmosphere guaranteed. Reservations recommended!

L’événement Grande Soirée Créole & Karaoké Étroussat a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme Val de Sioule

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