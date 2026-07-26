Grande Soirée Créole & Karaoké Bar-Restaurant Le Saint Georges Étroussat
samedi 1 août 2026 · Bar-Restaurant Le Saint Georges · Étroussat
Informations pratiques
Étroussat
Grande Soirée Créole & Karaoké
Bar-Restaurant Le Saint Georges 1 rue de Bellevue Étroussat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Grande Soirée Créole et Karaoké au Bar-Restaurant Le Saint Georges ! Repas créole (samoussa, rougail, saucisse…), punch maison, ambiance festive garantie. Réservation conseillée !
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Bar-Restaurant Le Saint Georges 1 rue de Bellevue Étroussat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 18 26 18
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English :
Big Creole Night and Karaoke at Le Saint Georges Bar & Restaurant! Creole meal (samosas, rougail, sausage…), homemade punch, and a festive atmosphere guaranteed. Reservations recommended!
L’événement Grande Soirée Créole & Karaoké Étroussat a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme Val de Sioule
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