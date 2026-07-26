Grande Soirée Créole & Karaoké Bar-Restaurant Le Saint Georges Étroussat

Informations pratiques

Étroussat

Grande Soirée Créole & Karaoké

Bar-Restaurant Le Saint Georges 1 rue de Bellevue Étroussat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Grande Soirée Créole et Karaoké au Bar-Restaurant Le Saint Georges ! Repas créole (samoussa, rougail, saucisse…), punch maison, ambiance festive garantie. Réservation conseillée !

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Bar-Restaurant Le Saint Georges 1 rue de Bellevue Étroussat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 18 26 18

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English :

Big Creole Night and Karaoke at Le Saint Georges Bar & Restaurant! Creole meal (samosas, rougail, sausage…), homemade punch, and a festive atmosphere guaranteed. Reservations recommended!

L’événement Grande Soirée Créole & Karaoké Étroussat a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme Val de Sioule