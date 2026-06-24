GRANDE SOIRÉE ESTIVALE LES HERBES HAUTES NOUS REGARDENT PASSER Faugères
vendredi 10 juillet 2026 · Faugères
Informations pratiques
Faugères
GRANDE SOIRÉE ESTIVALE LES HERBES HAUTES NOUS REGARDENT PASSER
Chemin de la Tune de Poutès Faugères Hérault
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Après plus d’un an de rencontres avec 21 agricultrices des Avant-Monts, nous vous invitons à une grande soirée festive mêlant portraits poétiques, restitution artistique, initiation aux danses traditionnelles, bal occitan avec l’Orchestre de la Tible et marché paysan. Un temps convivial pour célébrer celles qui font vivre nos campagnes. Entrée libre et gratuite.
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Chemin de la Tune de Poutès Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 7 83 99 81 20 traverse.bap@gmail.com
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English : GRANDE SOIRÉE ESTIVALE LES HERBES HAUTES NOUS REGARDENT PASSER
After more than a year of meetings with 21 women farmers from the Avant-Monts region, we invite you to a grand festive evening featuring poetic portraits, artistic performances, an introduction to traditional dances, an Occitan dance party with the Orchestre de la Tible, and a farmers’ market. A warm and welcoming event to celebrate the women who keep our countryside alive. Admission is free.
L’événement GRANDE SOIRÉE ESTIVALE LES HERBES HAUTES NOUS REGARDENT PASSER Faugères a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 OT AVANT-MONTS
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