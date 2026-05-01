Grande vente de printemps Secours Catholique Saint-Valery-en-Caux
Grande vente de printemps Secours Catholique Saint-Valery-en-Caux samedi 9 mai 2026.
Saint-Valery-en-Caux
Grande vente de printemps
Secours Catholique 76 Rue de Bourgtheroulde Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 16:30:00
Date(s) :
2026-05-09
Rendez-vous samedi 9 mai de 10h à 16h30 à Saint-Valery-en-Caux pour profiter d’une large sélection de vêtements d’été et de grandes tailles à tout petits prix. Venez faire de bonnes affaires dans une ambiance conviviale ! .
Secours Catholique 76 Rue de Bourgtheroulde Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 00 22
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English : Grande vente de printemps
L’événement Grande vente de printemps Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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