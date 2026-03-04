Grandes voix d’Afrique Lauréats du concours international de chant

30 Rue Bourg L’Abbé Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 20:00:00

fin : 2026-06-02 21:30:00

Date(s) :

2026-06-02

Durée 1h30, sans entracte

Un récital pour découvrir l’excellence et la richesse de la scène lyrique africaine.

La Chapelle Corneille accueille pour une soirée de fête les lauréats des Grandes voix lyriques d’Afrique, concours organisé par l’association Africa Lyric’s Opera qui soutient la richesse, la diversité et l’excellence des voix africaines. Célébrons l’art lyrique sans frontières et l’ouverture aux horizons nouveaux d’un genre qui ne demande qu’à être ce qu’il a toujours été riche de son métissage et des méridiens qui le traversent. Un concert pour découvrir les talents de demain et rendre hommage à la vitalité d’un continent qui a tant à offrir.

L’Opéra Orchestre Normandie Rouen, partenaire et membre du jury du concours international, accompagne les lauréats de cette édition et leur ouvre la Chapelle Corneille. .

30 Rue Bourg L’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@operaderouen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grandes voix d’Afrique Lauréats du concours international de chant

L’événement Grandes voix d’Afrique Lauréats du concours international de chant Rouen a été mis à jour le 2026-03-04 par Seine-Maritime Attractivité