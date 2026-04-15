Grandir et apprendre au Pérou: entre opportunités et obstacles, Maison internationale des associations, Genève

Grandir et apprendre au Pérou: entre opportunités et obstacles Vendredi 24 avril, 18h00 Maison internationale des associations

Gratuit sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T18:00:00+02:00 – 2026-04-24T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-24T18:00:00+02:00 – 2026-04-24T22:30:00+02:00

Résultats concrets, impacts, défis et témoignages du terrain, avec un zoom sur le projet PRODEA de Kallpa, qui vise à améliorer les perspectives d’avenir des adolescent·e·s.

Programme:

18h: Accueil et visite des stands

18h30: Table ronde suivie d’un échange avec le public, avec la participation d’Alfonso Gomez, maire de Genève.

20h: Apéro dînatoire et rythmes latinos avec Yngrid Guerra

Invitées spéciales: Rocío Roncal Rojas et Shirley Palomino, de Kallpa Pérou.

Intervenant·e·s:

Marie-Laure Chauvin, Ecohumanita,

Sandra Ernesto, emp’ACT,

Marie-Françoise Sprungli, Kallpa,

Aurélien Stoll, MCI.

Modération : María Liliana Soler-Gomez Lutzelschwab, IHEID.

La table ronde est interprétée en français et en espagnol.

Cet événement est gratuit, ouvert au public et soutenu par la Ville de Genève et la FGC (Fédération Genevoise de Coopération).

Maison internationale des associations Rue des Savoises 15, 1205 Genève Genève 1205 Jonction Genève

Découvrez les projets inspirants de quatre ONG genevoises, Ecohumanita, emp’ACT, Kallpa et MCI, actives dans les régions rurales d’Amérique latine.

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