Grateloup fait sa Bodéga Grateloup-Saint-Gayrand
Grateloup fait sa Bodéga Grateloup-Saint-Gayrand jeudi 30 juillet 2026.
Grateloup-Saint-Gayrand
Grateloup fait sa Bodéga
Moulin de Gorry Grateloup-Saint-Gayrand Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-30
Au programme thè dansant, balade en tracteur, randonnée, visite du moulin, bodégas, repas, expositions….. animations musicales et feu d’artife.
Au programme de la Bodéga durant ces quatre jours
– Jeudi 30 Juillet
Thé dansant de 14h30-19h à la salle des fêtes de GRATELOUP.
– Vendredi 31 juillet
Balade en tracteur avec 47´Tour et exposition de tracteurs.
visite du moulin.
Loto du VDT Basketball
Randonnée VTT & Trail 22 km en nocturne
– Samedi 1er Août Entrée 2€
En soirée ouverture de la bodega, animée par la Banda Les Têtes Brûlées.
Repas jambon
– Dimanche 2 Août
Randonnee pédestre 9 km
visite du moulin et exposition de voitures anciennes toute la journée.
Apéritif aux huîtres.
Repas midi cuissots de sanglier à la broche
Repas en soirée poulet-frites
Soirée animée par le concert Rock on the Road.
Grand feu d’artifice.
Bodega géante animée par le grand retour de DJ Laurent du Décibel. .
Moulin de Gorry Grateloup-Saint-Gayrand 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 59 01 30
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English : Grateloup fait sa Bodéga
On the program: dancing, tractor rides, hiking, a tour of the mill, bodegas, meals, exhibitions… musical performances and fireworks.
L’événement Grateloup fait sa Bodéga Grateloup-Saint-Gayrand a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Val de Garonne
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- Visite libre des extérieurs, Château de Lagarde, Grateloup-Saint-Gayrand 19 septembre 2026