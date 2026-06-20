UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Grateloup fait sa Bodéga Grateloup-Saint-Gayrand

Grateloup fait sa Bodéga Grateloup-Saint-Gayrand

Grateloup fait sa Bodéga Grateloup-Saint-Gayrand jeudi 30 juillet 2026.

Adresse
Moulin de Gorry
Ville
47400 Grateloup-Saint-Gayrand
Département
Lot-et-Garonne
Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Tarif

Grateloup-Saint-Gayrand

Grateloup fait sa Bodéga

Moulin de Gorry Grateloup-Saint-Gayrand Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-07-30

Au programme thè dansant, balade en tracteur, randonnée, visite du moulin, bodégas, repas, expositions….. animations musicales et feu d’artife.
Au programme de la Bodéga durant ces quatre jours
– Jeudi 30 Juillet
Thé dansant de 14h30-19h à la salle des fêtes de GRATELOUP.
– Vendredi 31 juillet
Balade en tracteur avec 47´Tour et exposition de tracteurs.
visite du moulin.
Loto du VDT Basketball
Randonnée VTT & Trail 22 km en nocturne
– Samedi 1er Août Entrée 2€
En soirée ouverture de la bodega, animée par la Banda Les Têtes Brûlées.
Repas jambon
– Dimanche 2 Août
Randonnee pédestre 9 km
visite du moulin et exposition de voitures anciennes toute la journée.
Apéritif aux huîtres.
Repas midi cuissots de sanglier à la broche
Repas en soirée poulet-frites
Soirée animée par le concert Rock on the Road.
Grand feu d’artifice.
Bodega géante animée par le grand retour de DJ Laurent du Décibel.   .

Moulin de Gorry Grateloup-Saint-Gayrand 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 59 01 30 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grateloup fait sa Bodéga

On the program: dancing, tractor rides, hiking, a tour of the mill, bodegas, meals, exhibitions… musical performances and fireworks.

L’événement Grateloup fait sa Bodéga Grateloup-Saint-Gayrand a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Val de Garonne

À voir aussi à Grateloup-Saint-Gayrand (Lot-et-Garonne)