Grateloup-Saint-Gayrand

Grateloup fait sa Bodéga

Moulin de Gorry Grateloup-Saint-Gayrand Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-30

Au programme thè dansant, balade en tracteur, randonnée, visite du moulin, bodégas, repas, expositions….. animations musicales et feu d’artife.

Au programme de la Bodéga durant ces quatre jours

– Jeudi 30 Juillet

Thé dansant de 14h30-19h à la salle des fêtes de GRATELOUP.

– Vendredi 31 juillet

Balade en tracteur avec 47´Tour et exposition de tracteurs.

visite du moulin.

Loto du VDT Basketball

Randonnée VTT & Trail 22 km en nocturne

– Samedi 1er Août Entrée 2€

En soirée ouverture de la bodega, animée par la Banda Les Têtes Brûlées.

Repas jambon

– Dimanche 2 Août

Randonnee pédestre 9 km

visite du moulin et exposition de voitures anciennes toute la journée.

Apéritif aux huîtres.

Repas midi cuissots de sanglier à la broche

Repas en soirée poulet-frites

Soirée animée par le concert Rock on the Road.

Grand feu d’artifice.

Bodega géante animée par le grand retour de DJ Laurent du Décibel. .

Moulin de Gorry Grateloup-Saint-Gayrand 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 59 01 30

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English : Grateloup fait sa Bodéga

On the program: dancing, tractor rides, hiking, a tour of the mill, bodegas, meals, exhibitions… musical performances and fireworks.

L’événement Grateloup fait sa Bodéga Grateloup-Saint-Gayrand a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Val de Garonne