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Gratuiterie vide greniers solidaire Champnétery

Gratuiterie vide greniers solidaire Champnétery

Gratuiterie vide greniers solidaire Champnétery dimanche 28 juin 2026.

Adresse : 2 Rue du Stade

Ville : 87400 Champnétery

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Champnétery

Gratuiterie vide greniers solidaire

2 Rue du Stade Champnétery Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 15:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Vide greniers gratuit/pas de vente uniquement des dons et tout ce qui restera sera emmené au Secours Populaire   .

2 Rue du Stade Champnétery 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 062804326 

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English : Gratuiterie vide greniers solidaire

L’événement Gratuiterie vide greniers solidaire Champnétery a été mis à jour le 2026-06-12 par Terres de Limousin

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