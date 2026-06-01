Champnétery

Gratuiterie vide greniers solidaire

2 Rue du Stade Champnétery Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28 15:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Vide greniers gratuit/pas de vente uniquement des dons et tout ce qui restera sera emmené au Secours Populaire .

2 Rue du Stade Champnétery 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 062804326

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English : Gratuiterie vide greniers solidaire

L’événement Gratuiterie vide greniers solidaire Champnétery a été mis à jour le 2026-06-12 par Terres de Limousin