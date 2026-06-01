Gratuiterie vide greniers solidaire Champnétery
Gratuiterie vide greniers solidaire Champnétery dimanche 28 juin 2026.
Champnétery
Gratuiterie vide greniers solidaire
2 Rue du Stade Champnétery Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 15:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Vide greniers gratuit/pas de vente uniquement des dons et tout ce qui restera sera emmené au Secours Populaire .
2 Rue du Stade Champnétery 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 062804326
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English : Gratuiterie vide greniers solidaire
L’événement Gratuiterie vide greniers solidaire Champnétery a été mis à jour le 2026-06-12 par Terres de Limousin
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