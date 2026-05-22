Gravel des Monts & Rivières Ouest Creuse Marsac
Gravel des Monts & Rivières Ouest Creuse Marsac samedi 5 septembre 2026.
Marsac
Gravel des Monts & Rivières Ouest Creuse
Stade de Marsac Marsac Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Randonnée pédestre 12 kms, randonnée VTT 35 kms, Courses Gravel 60 et 90 kms, Rando Gravel 60, 90 et 130 kms. .
Stade de Marsac Marsac 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 77 24 escbg23@gmail.com
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English : Gravel des Monts & Rivières Ouest Creuse
L’événement Gravel des Monts & Rivières Ouest Creuse Marsac a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse
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