Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Gravel des Monts & Rivières Ouest Creuse Marsac

Gravel des Monts & Rivières Ouest Creuse Marsac

Gravel des Monts & Rivières Ouest Creuse Marsac samedi 5 septembre 2026.

Adresse : Stade de Marsac

Ville : 23210 Marsac

Département : Creuse

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Tarif :

Marsac

Gravel des Monts & Rivières Ouest Creuse

Stade de Marsac Marsac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Randonnée pédestre 12 kms, randonnée VTT 35 kms, Courses Gravel 60 et 90 kms, Rando Gravel 60, 90 et 130 kms.   .

Stade de Marsac Marsac 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 77 24  escbg23@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Gravel des Monts & Rivières Ouest Creuse

L’événement Gravel des Monts & Rivières Ouest Creuse Marsac a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse

À voir aussi à Marsac (Creuse)